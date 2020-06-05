Москва, , 15:56 — REGNUM Самым лучшим музеем и центром современного искусства стран СНГ для онлайн-экскурсий назван Национальный центр современных искусств Белоруссии (НЦСМ) в Минске, свидетельствует рейтинг топ-10, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказался Центр Гейдара Алиева (Heydar Aliyev Cultural Center) в Баку. Третье место поделили Центр современного искусства «Куланши» и Дворец мира и согласия (Пирамида) в Нур-Султане.

Также в топ-5 популярных центров современного искусства стран СНГ для посещений онлайн вошли Музей современного искусства (Yerevan Modern Art Museum) в Ереване и Центр современного искусства в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим художественным музеем изобразительных искусств стран СНГ для онлайн-экскурсий названа Третьяковская галерея в Москве.

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