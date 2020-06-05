Лос-Анджелес, США, , 15:49 — REGNUM Ни одного эпизода сериала «Теория Большого Взрыва» не видела актриса Маим Бялик, исполнившая в этом проекте роль подруги Шелдона Купера — Эми Фарры Фаулер. Об этом она сообщила в интервью журналистам издания Metro.

Актриса участвовала в съемках сериала девять лет. Однако она уверила журналистов, что не видела ни одной серии проекта.

«Я не смотрю себя по телевизору», — просто объяснила Бялик.

Она уточнила, что отдельные отрывки, которые транслировались по телеэкрану в ходе промокампании, ей доводилось видеть.

В интервью актриса также рассказала, что воссоединения актерского состава, о котором ходят слухи, не будет. Этому, как минимум, препятствует загрузка актеров в съемках своих проектов, а также противоречит некоторым юридическим положениям.