Лондон, 5 июня 2020, 15:28 — REGNUM Трейлер нового документального фильма о британском анонимном художнике Бэнкси появился в сети. В русском переводе трейлер опубликован на YouTube-канале Pioner Cinema.
Фильм «Бэнкси» рассказывает о философии одного из наиболее известных представителей современного мира уличного искусства.
«Его политическое искусство, провокации и дерзкое вторжение оскорбляли истеблишмент и создавали новое революционное движение, в то время как его личность оставалась покрытой тайной», — говорится в ролике.
Режиссером картины выступил Элио Эспана, создавший ранее документальный фильм «Преступность военного времени».
В России документальный фильм должен выйти в прокат в августе.