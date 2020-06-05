Лондон, , 15:28 — REGNUM Трейлер нового документального фильма о британском анонимном художнике Бэнкси появился в сети. В русском переводе трейлер опубликован на YouTube-канале Pioner Cinema.

Фильм «Бэнкси» рассказывает о философии одного из наиболее известных представителей современного мира уличного искусства.

«Его политическое искусство, провокации и дерзкое вторжение оскорбляли истеблишмент и создавали новое революционное движение, в то время как его личность оставалась покрытой тайной», — говорится в ролике.

Режиссером картины выступил Элио Эспана, создавший ранее документальный фильм «Преступность военного времени».

В России документальный фильм должен выйти в прокат в августе.