Калининград, , 15:26 — REGNUM В Калининграде съемочная группа приступила к работе над сериалом для канала «Россия 1» с названием «Входите, закрыто!». Об этом сообщает издание «Новый Калининград».

Главное здесь, что наконец-то кинематографисты начали работать после продолжительного простоя, вызванного пандемией коронавируса. Конечно, все участники группы предварительно выдержали двухнедельный карантин. Более того, обязались неукоснительно следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Собственно, название драмы «Входите, закрыто!» и есть новый жизненный принцип главной героини, переживший предательство и уход мужа. Теперь же ей надо, приоткрывая потихоньку дверь, вновь выстраивать отношения с мужчинами…

Режиссер — Сергей Борчуков, в главных ролях Ольга Ломоносова, Ольга Чудакова, Сергей Жарков, Иван Паршин, Игорь Гордин.