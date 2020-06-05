Липецк, , 15:17 — REGNUM Итоги Первого международного театрального онлайн-фестиваля «Театр@льный круг», проведенного Липецким государственным академическим театром драмы имени Л. Н. Толстого, подвели организаторы. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля на странице драмтеатра в соцсети «ВКонтакте».

Из-за необычного формата проекта каждый член жюри составил свой список лауреатов. Свои предпочтения высказали: руководитель курса театроведческого факультета Российского института театрального искусства — ГИТИС Александр Вислов, заслуженный артист РФ и театральный режиссер Александр Огарев, московский театральный критик и театровед Лидия Богова.

С тремя списками лауреатов можно ознакомиться на странице драмтеатра «ВКонтакте». Особо экспертный совет отметил актера Дмитрия Ключникова, победившего в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Платона в спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше».

Актеров Екатерину Бельскую (Пелагея Григорьевна Зыбкина) и Эмина Мамедова (Никандр Мухояров) за лучшие роли второго плана в спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше». И лучший дуэт в составе Зинаиды Румянцевой (Мавра Тарасовна) и Владимира Кравченко (Амос Паннфилыч), сыгравших в этом же спектакле.

В завершение программы фестиваля со словами благодарности к организаторам, участникам и зрителям обратилась директор театра Татьяна Горелова.