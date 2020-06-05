Москва, , 15:06 — REGNUM 6 июня в День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина Российская государственная детская библиотека представит обширную онлайн-программу, посвященную творчеству великого русского поэта.

В этот день юные любители литературы смогут принять участие в онлайн-викторине"Там на неведомых дорожках…», совершить историческую экспедицию «Путешествие в Лукоморье» и посмотреть диафильм «Песнь о вещем Олеге».

На онлайн-заседании клуба «Читающие люди» состоится знакомство с книгойЮрия Нечипоренко «Пушкин».

В программе и оригинальные проекты: так ведущие рубрики «Книги и ароматы. Пушкинская коллекция» пригласятна литературно-парфюмерный вечер, в ходе которого не только посвятят в коллекцию «пушкинских духов», но и попытаются «прочитать» носом роман «Дубровский».

Славянскому и русскому алфавитам, отличиям глаголицы от кириллицы, древнему и современному языкам будет посвящена видео-лекции научного сотрудника Института лингвистики РГГУ Антона Сомина.

На YouTube-канале РГДБ будут размещены видеозаписи творческого чтения сказок Пушкина в исполнении актеров театра «Мастерская Брусникина».