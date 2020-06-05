Нью-Йорк, США, , 14:50 — REGNUM Звезда документального телесериала «Король тигров» Джефф Лоу заявила, что в ближайшие месяцы зоопарк Джо Экзотика будет выглядеть как «настоящий ад». Об этом 5 июня сообщает портал ComicBook.

Лоу отметил, Кэрол Бэскин пока не понимает, сколько времени и сил отнимает уход за зоопарком с такой большой территорией. Сам бизнесмен сейчас занимается перевозом животных в новое учреждение.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по решению суда зоопарк GW Zoo звезды «Короля тигров» Джо Экзотика перешёл к его главному конкуренту Кэрол Бэскин. Сам Экзотик сейчас находится в тюрьме, а текущий владелец Джефф Лоу должен освободить территорию за 120 дней.

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