Нью-Йорк, США, , 14:50 — REGNUM 17 июля 2020 года должны открыться более 80 процентов кинотеатров во всем мире. Только если будет выполнено это условие кинокомпания Warner Bros. предоставит залам возможность показать последнюю работу режиссера Кристофера Нолана — шпионский триллер «Довод».

Собственно, все владельцы киноцентров давно просят власти и санитарные службы разрешить открыть свои двери. Более того, Национальная ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая 68 тысяч просмотровых помещений в 99 странах мира, планирует даже к этому знаменательному числу открыть 90 процентов заведений.

Сам английский режиссер Кристофер Нолан, известный по таким картинам как «Начало», «Интерстеллар», «Темный рыцарь» неоднократно заявлял, что хочет, чтобы новая лента появилась на большом экране, даже невзирая на сложную эпидемиологическую ситуацию.