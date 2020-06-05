Пенза, , 14:48 — REGNUM Обновленную экспозицию, увеличившуюся на целую сотню произведений искусства, представит в онлайн-формате Пензенская картинная галерея. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Прямая онлайн-трансляция прогулки по музею начнется в 11:00 11 июня на канале галереи в YouTube, на страницах музея в социальных сетях и на портале «Культура.рф». Для виртуальных посетителей будут представлены четыре выставочных раздела после масштабной реэкспозиции.

В первой коллекции музейные работники представят 36 икон XVII—XIX веков. Далее будут представлена экспозиция работ художников, отображавших народные темы 1860-х годов, и передвижников первой половины XIX века.

Следом покажут картины, написанные на стыке XIX и ХХ веков. В этой экспозиции в музее впервые представят раздел русского импрессионизма.

В завершение зрителей проведут в новый зал русского авангарда. Как сообщили в пресс-службе, галерея располагает третьей в России по значимости коллекцией произведений А.В. Лентулова, Р.Р. Фалька, Н.С. Гончаровой, П.П. Кончаловского, К.С. Петрова-Водкина и других художников.

Всего работники музея обещают показать зрителю кроме знакомых завсегдатаям галереи картин, более 100 произведений, находившихся ранее в запасниках музея.