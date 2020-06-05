Лос-Анджелес, США, , 14:29 — REGNUM Энтузиасты обнаружили «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Об этом 5 июня сообщает портал ComicBook.

https://twitter.com/DANIELPEMBERTON/status/1268696472364691456

В сцене сражения Человека-паука и Зелёного Гоблина можно услышать странный нечеловеческий крик. Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.

Напомним, «Человек-паук: Через вселенные» — это популярный полнометражный мультфильм о приключениях известного супергероя. Он стал первой масштабной картиной, в которой главным героем является не Питер Паркер, а Майлз Моралес.

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