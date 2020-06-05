Нью-Йорк, США, , 14:24 — REGNUM В сети появился отрывок из предстоящего полнометражного мультфильма DC Superman: The Man Of Tomorrow. Об этом 5 июня сообщает «Мир Фантастики».

В ролике можно увидеть несколько фрагментов из мультфильма с комментариями авторов. Помимо Супермена, в картине появятся супергерой Марсианский Охотник и космический наёмник Лобо.

Премьера DC Superman: The Man Of Tomorrow ожидается в 2020 году. Мультфильм станет первым проектом в «новой» анимационной вселенной DC Comics.

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