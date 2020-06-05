Лос-Анджелес, США, , 14:21 — REGNUM Disney планирует запустить в производство киноадаптацию мультфильма «Чёрный котёл». Об этом 5 июня сообщает «Мир Фантастики», ссылаясь на слова инсайдера Дэниела Рихтмана.

Издание отмечает, что адаптация и правда может находиться в разработке, так как в 2016 году Disney приобрела права на весь книжный цикл Ллойда Александера. Напомним, «Чёрный котёл» является одной из пяти фэнтези-книг для детей, написанных этим автором.

Премьера мультфильма «Чёрный котёл» состоялась в 1985 году. Стоит отметить, что одним из аниматоров проекта был Тим Бёртон, однако его рисунки не прошли внутреннюю цензуру студии.

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