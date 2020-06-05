Лондон, , 12:02 — REGNUM Дату оглашения победителя международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize) в 2020 году, присуждаемой в области литературы, издаваемой на английском языке, определили организаторы премии. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Букеровской премии.

«Имя победивших писателя и переводчика будет названо на виртуальной церемонии в среду, 26 августа», — говорится в сообщении.

На получение награды в этом году претендуют авторы из шести стран: Аргентины, Мексики, Германии, Нидерландов, Ирана и Японии. В связи с пандемией коронавируса церемонию планируется провести в онлайн-формате.

До возникновения пандемии церемонию планировалось провести 19 мая. Но из-за введенных ограничений сроки и режим проведения мероприятия пришлось изменить.

Определиться с датой проведения церемонии стало возможным после подтверждения властями Великобритании сроков открытия магазинов, в том числе книжных. Возобновление работы магазинов состоится 15 июня.