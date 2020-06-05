Лос-Гатос, США, , 11:47 — REGNUM Надежду на скорое принятие решения о продлении проекта на второй сезон высказал создатель сериала «Космические войска» Грег Дэниэлс. Об этом сообщают журналисты издания Collider.

«Нам есть, где развернуться после того, на чем мы закончили», — сообщил Дэниэлс.

По его словам, авторы сериала уже приступили к обсуждению событий нового сезона, хотя официального решения о продлении проекта пока не принято.

Сериал «Космические войска» вышел на стриминговом сервисе Netflix 29 мая. Он получил средние оценки зрителей и критиков.

В комедии рассказывается история создания особого подразделения — Космических войск. Задача их создания ставится генералу армии США Марку Нэйрду, роль которого исполняет американский комик Стив Карелл («Эван всемогущий»). Конечной целю генерала должно стать господство США в космосе и освоение Луны.