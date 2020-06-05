Нью-Йорк, США, , 11:39 — REGNUM «Погоня как счастье» — так называется рассказ известного американского писателя, лауреата Нобелевской премии 1954 года Эрнеста Хемингуэя, напечатанный в последнем номере популярного журнала The New Yorker. Это признано событием последнего времени в литературной жизни, так как это произведение издано впервые. Нашел рукопись внук писателя Шон Хемигуэй во время работы над подготовкой нового издания знаменитого романа «Старик и море» в фондах президентской библиотеки-музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.

Сюжет рассказа «Погоня как счастье» очень напоминает историю, изложенную более подробно, красочно и драматически в «Старике и море». Главный герой, он же Эрнест Хемингуэй, — опытный рыбак, который вместе с компанией приятелей преследует крупного марлина. По сути, это сочинение можно отнести к автобиографическим произведениям.