Астрахань, , 11:13 — REGNUM В клинической больницы №3 в Астрахани в возрасте 57 лет скончалась джазовая певица, солистка астраханской филармонии Лариса Сазонова.

Как сообщает ТАСС, у исполнительницы на фоне коронавирусной инфекции произошло обострение хронических заболеваний. Она долгие годы страдала от сахарного диабета. Врачам пришлось ампутировать ногу, ее ожидала еще одна операция…

Артистка была лауреатом многих музыкальных фестивалей, преподавала джазовый вокал. Почти тридцать лет была солисткой Астраханской филармонии.