Копенгаген, , 11:01 — REGNUM Трейлер новой картины «Еще по одной» («Another Round») датского режиссера Томаса Винтерберга с актером Мадсом Миккельсеном («Ганнибал») в одной из главных ролей опубликовали на YouTube-канале издания Screen International.

В сюжете картины рассказывается история четырех друзей — школьных учителей. Как-то раз, во время ужина, им на ум приходит идея проверить теорию, утверждающую, что человек с самого детства страдает от нехватки алкоголя в крови.

Друзья договариваются каждый день понемногу выпивать и поддерживать в крови постоянный, но невысокий уровень алкоголя. В первое время это позволило им расслабиться и снять барьеры между собой и учениками, почувствовать радость жизни. Однако с течением времени контроль над экспериментом теряется и злоупотребления алкоголям приводят к печальному результату.

Премьера фильма состоится на 73-м Каннском кинофестивале, который проведут в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Премьеру в России создатели фильма планируют на 12 ноября.

Кроме Миккельсена в главных ролях снялись Томас Бо Ларсен, Маунус Миллан, Ларс Ранте и Мария Бонневи.

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