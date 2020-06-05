Бербанк, США, , 10:24 — REGNUM Съемки фантастического сериала «ВандаВижен» могут возобновить на студии Marvel в июле. Об этом сообщили журналисты издания Comic Book.

Как рассказали журналисты, новый кинокомикс станет одной из самых важных фаз развития киновселенной Marvel. По их мнению, об этом и о скором возобновлении работы киностудии свидетельствует отказ исполнителя одной из главных ролей британского актера Пола Бетани от участия в фестивале Tampa Bay Comic Convention, предлогом которому он назвал вызов на съемки проекта.

https://www.facebook.com/tampabaycomiccon/posts/4053605711347227

Ранее планировалось, что проект выйдет на потоковом сервисе Disney+ в 2020 году. Но из-за отмены съемок в связи с пандемией коронавируса, студия внесла изменения в съемочный график. Обновленные сроки премьеры «ВандаВижен» пока не сообщались.