Вена, , 09:52 — REGNUM 8 июня знаменитая Венская опера после паузы, вызванной пандемией, продолжит театральный сезон. Как сообщает пресс-служба театра, всего будет показано 14 представлений.

Главное условие городских властей и санитарных служб Австрии, наличие в зале не более ста зрителей. Все спектакли будут идти без антракта.

Никаких масштабных оперных постановок не предвидится. В репертуаре все больше камерные вечера.

8 июня выступит известный австрийский оперный бас Гюнтер Гройсбёк. Также заявлены сольные концерты Камилы Нилунд, Томаша Конечного, Михаэля Шаде и других. 10 июня оркестр Венской филармонии представит программу камерных сочинений.

На сайте Венской оперы будет идти прямая трансляция выступлений.