Москва, , 09:53 — REGNUM Прием заявок на участие в премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук» на 2021 год открыли организаторы на официальном сайте премии.

Впервые церемония награждения премии «Чистый звук» состоялась в 2019 году. Премия присуждается один раз в два года в восьми номинациях: «Опера», «Хоровые произведения», «Оркестровая музыка», «Камерная вокальная музыка», «Камерная инструментальная музыка (ансамбль)», «Камерная инструментальная музыка (соло)», «Реставрация архивных аудиозаписей», «Смешанная номинация».

Как сообщают организаторы премии, проект направлен на развитие отечественной композиторской школы, индустрии звукозаписи и музыкальной культуры в целом. Церемония проводится один раз в два года, и в 2021 году премия будет вручаться во второй раз.

К участию в конкурсной программе премии 2021 года будут приниматься фонограммы, записанные в течение двух лет, начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 31 декабря 2020 года. Заявки принимаются от авторов произведений, исполнителей, издателей, звукорежиссеров и прочих лиц, обладающих авторскими правами на записи.

Торжественная церемония награждения победителей премии с гала-концертом состоятся осенью 2021 года.