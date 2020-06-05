Москва, , 09:34 — REGNUM Департамент культурного наследия города Москвы утвердил знаменитый особняк промышленника и мецената Саввы Морозова на Спиридоновке как предмет охраны. По сообщению официального портала мэра и правительства столицы, в список охраняемых вошли «композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания конца XIX века». А также шесть садовых скульптур, представляющих собой женские фигуры и фигуру ангела.

Напомним, что одно из красивейших зданий Москвы было построено в конце девятнадцатого века по заказу Саввы Мамонтова выдающимся русским архитектором Федором Шехтелем в неоготическом стиле и является шедевром московского модерна. Над оформлением залов работали лучшие художники того времени, в том числе и блистательный Михаил Врубель.

Это роскошное здание было подарком знаменитого мецената любимой супруге Зинаиде. После самоубийства Саввы Морозова вдова продала особняк известному русского предпринимателю и коллекционеру Михаилу Рябушинскому. В советское время в нем находились губернский продовольственный комитет, а затем Наркомат иностранных дел.

Сегодня здесь расположен Дом приемов Министерства иностранных дел РФ.