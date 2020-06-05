Табаско, , 09:04 — REGNUM Археологи из Аризонского университета нашли в штате Табаско в Мексике масштабный комплекс, относящийся к раннему периоду развития майя. Об сообщает авторитетный научный журнал Nature.

При помощи технологии дистанционного зондирования они обнаружили, скрытую под землей искусственную платформу размером 1413 метров с севера на юг и 399 метров с востока на запад, высота — 10−15 метров. над уровнем земли. Ученые относят древнюю находку 900-м годам до нашей эры.

Как отметил руководителя исследования, профессора Такеши Иномата, «Эта область — не джунгли, там живут люди. Ранее этот участок был неизвестен, потому что он огромный и плоский, он выглядел просто как природный ландшафт».

Новый открытый комплекс является, таким образом, древнейшим и самым крупным монументальным сооружением цивилизации майя.