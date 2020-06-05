Флоренция, Италия, , 08:35 — REGNUM Произведения искусства, созданные для религиозных храмов, должны быть возвращены из музеев и хранилищ в церкви, заявил директор Галереи Уффици во Флоренции Эйке Шмидт. Об этом сообщили журналисты международной газеты, посвященной новостям мира искусства, The Art Newspaper.

«Религиозное искусство создавалось для исполнения религиозных функций и, как правило, в религиозной обстановке», — сообщил Шмидт.

По его мнению, после возвращения такого предмета искусства в то место, для которого оно создавалось, произведение предстанет в правильном художественном и историческом контексте. Это позволит зрителям лучше прочувствовать духовную составляющую произведения.

Предложение директора галереи было воспринято музейными работниками и служителями религии с настороженностью. Так, глава епархиального музея Флоренции Тимоти Вердон назвал его «позитивной провокацией», которая не может быть реализована. А архиепископ Флоренции кардинал Джузеппе Бетори сообщил, что предложение Шмидта заслуживает внимания и ответной реакции, но «каждый случай должен рассматриваться отдельно».

Напомним, флорентийская галерея одним из самых крупных и интересных мировых собраний живописи и одним из старейших европейских музеев. В ней собрано культурное наследие тосканских городов, которое начали собирать еще в эпоху Возрождения.

Галерея останавливала прием посетителей на период пандемии коронавируса. С 3 июня она возобновила свою работу с рядом ограничений, связанных с профилактическими мерами против распространения коронавируса.