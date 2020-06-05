Биробиджан, , 06:57 — REGNUM Еврейская АО получила из федерального бюджета 109 млн рублей на развитие культуры. Врио главы региона Ростислав Гольдштейн поручил направить средства в первую очередь на приведение в порядок сельских домов культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Гольдштейн подчеркнул, что дома культуры в сельских поселениях не должны напоминать сараи.

«Они должны стать центрами притяжения людей, местом для встреч и получения позитивных эмоций. Совместными усилиями мы будем к этому стремиться», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Уже в 2020 году работы по восстановлению сельских домов культуры начнутся в сёлах Песчаное, Белгородское, в музыкальной школе посёлка Смидовичи, обновленную сцену получит Центр культуры в Амурзете.

Для большинства муниципальных домов культуры за федеральные деньги приобретут новое современное световое и музыкальное, а также видеооборудование.

Обновление ждёт Биробиджанский колледж культуры и Областную филармонию: власти приобретут новые кулисы, занавес, в учреждениях установят современную пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Даниил Ермилов, комментируя ситуацию в Еврейской АО, где в сентябре пройдут выборы губернатора, отметил, что врио главы области Ростислав Гольдштейн сумел удивить многих экспертов тем, что своими действиями опроверг все домыслы о слиянии региона с другим. Эксперт убежден: Гольдштейн сможет доказать, что ЕАО способна быть самостоятельным регионом.