Новосибирск, , 05:32 — REGNUM В Новосибирске приступили к реконструкции помещения, куда должен переехать городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

Напомним, театр Афанасьева был открыт 20 марта 1988 года и до сих пор не обзавёлся собственной площадкой. В 1998 году он оказался в подвале дома на Вокзальной магистрали, 19, где и находится до сих пор.

Читайте также: Новосибирские власти расскажут, куда отправят драмтеатр Афанасьева

«Прошёл аукцион на первый этап работ по реконструкции здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра под руководством Сергей Афанасьева. По итогам аукциона контракт выиграл ООО «Строитель». Начинаются работы первого этапа реконструкции здания», — написала на своей странице в в социальной сети Facebook заместитель мэра Новосибирска — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова.