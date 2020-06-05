Пекин, , 05:08 — REGNUM Сериал «Воздушный Китай. Сезон 3», который является очередным продолжением популярного телевизионного шоу 2017 года, стал самым популярным китайско-язычным сериалом за неделю по версии платформы рецензий Douban, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Сериал транслируется по целому ряду платформ вещания, включая телевизионные каналы CCTV-1 и CCTV-9 с 21 мая текущего года. Сериал состоит из 10 эпизодов. Он возглавил шкалу рейтингов популярной в Китае платформы рецензий Douban уже вторую неделю подряд.

Сериал обладает уникальной системой повествования и режиссуры и является новейшим творением компании China Media Group. В нем представлены панорамные виды исторических и культурных мест Китая, а также природных заповедников.

«Воздушный Китай. Сезон 3» по данным на 4 июня имел оценку 9,1 балла из 10 на платформе Douban, в то время как второй сезон, выпущенный в 2019 году и первый сезон, выпущенный в 2017 году имели рейтинг 8,4 и 9,2 соответственно.