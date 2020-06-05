Штат Калифорния, США, , 00:33 — REGNUM В США (штат Калифорния) на 73 году жизни скончался известный бас-гитарист, один из основателей британской рок-группы The Sweet Стив Прист. Об этом со ссылкой на семью музыканта сообщается на официальной странице группы.

«С тяжёлым сердцем мы объявляем, что сегодня в 8:25 по тихоокеанскому времени Стив Прист, один из основателей The Sweet, скончался. У него остались жена, Морин, три дочери Лиза, Даниэль и Мэгги и три внука, Джордан, Джейд и Хейзел», — говорится в сообщении.

Прист вместе с вокалистом Брайаном Коннолли, ударником Миком Такером и гитаристом Фрэнком Торпи (которого позднее сменил Мик Стюарт, а в 1970 году — Энди Скот) в 1968 году основали группу Sweetshop, позже переименованную в The Sweet.

Группа играла в стиле глэм-рок и до своего распада в 1982 году успела выпустить более десяти альбомов. После распада группы Прист с семьёй переехал в США.

В 2008 году Прист создал новую версию группы Steve Priest’s Sweet, активно выступавшую в США и Канаде, и тепло принятую на гастролях 2011 года в Европе.