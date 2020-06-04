Сан-Хосе, США, , 23:38 — REGNUM Организаторы выставки Crunchyroll Expo объявили, что они не будут проводить её в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом 4 июня сообщил портал Comicbook.

При этом они дали понять, что, возможно, всё же проведут мероприятие в онлайн-формате. Всем заинтересованным предложили следить за новостями на официальном сайте Crunchyroll Expo. Изначально планировалось, что выставка пройдёт в августе

Напомним, ранее в США уже отменили ряд крупных мероприятий, связанных с аниме-индустрией. В частности, 17 апреля 2020 года организаторы Comic-Con (SDCC) объявили, что они вынуждены впервые за 50 лет отменить проведение фестиваля, а 18 апреля аналогичное решение приняла администрация Anime Expo 2020.

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