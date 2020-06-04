Лондон, , 22:22 — REGNUM В новом сиквеле о супергерое Бэтмене от режиссёра Мэтта Ривза противником человека-летучей мыши может стать суперзлодей Бэйн. Об этом 4 июня сообщил портал ComicBook.

Утверждается, что в новом фильме про Бэмена, роль которого сыграет Роберт Паттинсон, супергерою предстоит встретиться с целой плеядой врагов. В их числе будут Пингвин, Загадочник и Женщина-кошка. Новая часть выйдет в октябре 2021 года.

При этом компания Warner Bros. уже предполагает снять последующие части истории о Бэтмене, где его антагонистом, по всей вероятности, станет Бэйн. Более того, кинокомпания изначально не исключала варианта с выпуском сольной картины с Бэйном, однако затем эта идея была отвергнута.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении компанией Warner Bros. съёмок «Бэтмена» в Великобритании.

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