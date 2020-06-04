Лондон, , 22:07 — REGNUM Ряд заявлений сделал британский режиссёр и продюсер Риддли Скотт 4 июня в своей онлайн-беседе с представителем The Los Angeles Times.

Режиссёр признался, что карантин, введённый в связи с пандемией коронавируса позволил ему осмыслить и дописать все сценарии, над которыми он работал последние годы.

Также Скотт коснулся и вопроса дальнейшей судьбы кинофраншизы «Чужой». Режиссёр отметил, что ему есть ещё что сказать о дальнейшей судьбе инопланетян-ксеноморфов. Скотт рассказал, что он всегда думал о том, для чего было создано подобное существо, куда направлялся корабль с яйцами ксеноморфов и с какими целями.

Все эти вопросы, по мнению режиссёра, можно было бы развить в приквеле. При этом Скотт избежал в интервью каких-либо обещаний и конкретики по поводу знаменитой кинофраншизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что студия Риддли Скотта добилась многолетнего контракта с компанией Apple TV+ на производство телепроектов.

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