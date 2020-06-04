Лос-Анджелес, США, , 20:40 — REGNUM Авторы комиксов призвали компанию Disney подать в суд на полицию США из-за того, что некоторые её сотрудники носят одежду с логотипом главного героя комикс-сериала «Каратель» Фрэнка Касла. Об этом 4 июня сообщил портал Screen Rant.

С соответствующими заявлениеми в соцсетях, в том числе, выступили Магс Висаджо (Vagrant Queen), Мэтт Уилсон (Supreme Villainy), Эрик Палицки (Dead Beats) и Кэт Верховен (Meat and Bone). Палицки, в частности, напомнил в одной из своих публикаций в Twitter, что ранее Disney уже подавала в суд из-за того, что логотип Карателя использовали без разрешения.

Футболки с изображением эмблемы Фрэнка Касла часто надевают представители движения полицейских США Blue Lives Matter, которые выступают за то, чтобы убийства полицейских квалифицировались как преступления, совершённые на почве ненависти. Blue Lives Matter было создано в качестве ответа на организацию антирасистского движения Black Lives Matter.

Стоит отметить: в одном из выпусков комикса «Каратель» Фрэнк Касл говорит стражам порядка, что их идея использовать его логотип является ужасной. Против неё также однажды выступил и один из создателей Карателя — Джерри Конвей.