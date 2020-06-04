Нью-Йорк, США, , 19:51 — REGNUM Продюсеры предстоящего шоу для детей Jedi Temple Challenge по вселенной «Звёздных войн» решили отложить его премьеру на YouTube на 10 июня 2020 года. Об этом 4 мая сообщил портал Digital Spy.

Первым об этом написал на своей странице в Instagram актёр Ахмед Бест, который выступает в роли ведущего и одного из продюсеров. Он дал понять: решение о переносе шоу было принято из-за расовых беспорядков, которые охватили США.

«Как черный человек, черный отец, черный продюсер и черный художник, я должен обратить внимание на все, что происходит в мире прямо сейчас», — написал Бест, добавив, что ему самому не терпится показать фанатам новую программу.

https://www.instagram.com/p/CA-psPIgtBY/

Напомним, чернокожий актёр Ахмед Бест озвучил персонажа Джа-Джа Бинкса в фильмах второй трилогии «Звёздные войны». В Jedi Temple Challenge он играет роль джедая по имени Келлеран Бек.