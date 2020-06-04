Лос-Анджелес, США, , 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг. Об этом 4 июня сообщил портал Digital Spy.

Американская киноассоциация, как и ожидалось, присвоила картине рейтинг PG-13. Это означает, что на показы родителям не рекомендуется брать с собой детей в возрасте до 13 лет. Например, в фильмах этой категории могут присутствовать сцены с проявлениями умеренного или грубого насилия, наготой или сексуальным контекстом.

Премьера «Годзиллы против Конга» запланирована на 19 ноября 2020 года. Бюджет фильма, в котором в том числе снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард и Кайл Чандлер, составил $200 млн.

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