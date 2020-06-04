Вашингтон, , 17:38 — REGNUM В соцсетях обсуждают публикацию портала Page Six, в которой сообщается, что руководство потокового сериса Quibi заплатило $6 млн актрисе Риз Уизерспун. Об этом 4 июня сообщил портал Screen Rant.

Издание пишет, что это произошло на фоне неудачного запуска Quibi и последовавших за этим слухов о сокращениях сотрудников. Основатель сервиса Джеффри Катценберг и генеральный директор Quibi Мег Уитмен назвали информацию о гонораре Уизерспун «совершенно неточной» и заявили, что в действительности руководство Quibi не увольняло сотрудников, а лишь уменьшило размер их заработной платы на 10%.

Катценберг также заявил, что в действительности компания не испытывает серьёзных финансовых трудностей.

Риз Уизерспун снялась в документальном сериале Quibi «Свирепые королевы» (Fierce Queens) о дикой природе. Стоит отметить, что это шоу находится почти в конце рейтинга популярности программ потокового сервиса.

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