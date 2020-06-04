Москва, , 17:10 — REGNUM Российская государственная детская библиотека на книжной фестивале «Красная площадь», который пройдет с 6 по 8 июня, выступит в качестве куратора и организатора работы площадок детской и учебной литературы. На «Детской сцене» состоятся встречи с писателями, представление новинок и литературных проектов, лекции для родителей, показы диафильмов и мультфильмов.

Трансляция всех мероприятий пройдет на сайте фестиваля и на YouTube-канале РГДБ, где также будет опубликован специальный плейлист, в который войдут около 30 наиболее популярных видеороликов, в том числе «Брусничные истории», выступления детский писателей, мастер-классы и другие программы.

В программе первого дня празднование дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, презентация проектов РГДБ — «ПроДетЛит» и «Летопись мужества», мастер-класс работников издательство «АСТ Малыш» по воспитанию абсолютной грамотности у детей и представление программы писательница Елены Ульевой поподготовке ребёнка к школе.

В этот же день на «Детской площадке» писатель Андрей Усачев и директор РГДБ Мария Веденяпина объявят о начале приема произведений на соискание премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Премия учреждена для поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению.

Завершится первый день работы «Детской сцены» презентацией онлайн — проекта Российской государственной детской библиотеки и «Мастерской Брусникина». Актеры театра в видеоформате расскажут о Пушкине в жанре сторителлинга и представят творческое прочтение его сказок.

Второй день будет не менее насыщенным — гости форума станут свидетелям открытия культурно-просветительского проекта «Маленькие герои большой войны» фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», встретятся с писательницей Екатериной Неволиной, которая расскажет о своей книге «Рыжее счастье», попутешествуют вместе с популяризатором науки Максимом Политкиным по доисторической Земле и узнают о мистификациях, истории, шифрах и анаграммах, которые «спрятаны» в книгах серии «Волшебные неудачники» и «Темнота драконов».

Третий день фестиваля откроет встреча с писателем Игорем Жуковым и представлением его книги «Шут, Рыцарь и собака» (издательство «Априори-пресс»). Также состоится презентация книги Андрея Константинова «Роботы и умные машины» (издательство «Аванта»).

Руководитель чемпионатов по чтению вслух «Открой рот» и «Страница» Михаил Фаустов представит «Урок чтения» — новый просветительский проект РГДБ и Межрегиональной федерации чтения.

Ну и напоследок, самое интересное для подростков — лекция режиссёра Леонида Сысоева «Как стать блогером» (издательство Aurum) об искусстве сторителлинга в социальных сетях.