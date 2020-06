Лос-Анджелес, США, , 16:33 — REGNUM В будущем кинокомиксе «Тор: Любовь и гром» два Тора могут сойтись в схватке. Об этом 4 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники сообщили изданию, что согласно сценарию в какой-то момент персонаж Натали Портман появится перед Тором в хорошо узнаваемом поклонниками шлеме, не раскрывая своё истинное лицо. Бог грома сделает вывод, что перед ним находится враг из-за чего между героями произойдёт «эпическая драка».

Напомним, в новом фильме, который будет снимать режиссёр Тайка Вайтити, Натали Портман исполнит роль главного героя серии комиксов «Могучий Тор», т. е. она сыграет Джейн Фостер, ставшую новым Тором. Премьера кинокомикса запланирована на 11 февраля 2022 года.

