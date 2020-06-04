Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 16:33 — REGNUM В будущем кинокомиксе «Тор: Любовь и гром» два Тора могут сойтись в схватке. Об этом 4 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.
Источники сообщили изданию, что согласно сценарию в какой-то момент персонаж Натали Портман появится перед Тором в хорошо узнаваемом поклонниками шлеме, не раскрывая своё истинное лицо. Бог грома сделает вывод, что перед ним находится враг из-за чего между героями произойдёт «эпическая драка».
Напомним, в новом фильме, который будет снимать режиссёр Тайка Вайтити, Натали Портман исполнит роль главного героя серии комиксов «Могучий Тор»,
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