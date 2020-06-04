Лондон, , 16:07 — REGNUM Номинантов премий BAFTA TV Awards и BAFTA TV Craft Awards объявили в Британской академии кино и телевизионных искусств. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Многосерийный фильм телесети HBO «Чернобыль», в которой описываются события ядерной катастрофы, выдвинут на наибольшее количество номинаций. Организаторы отметили его в 14 категориях, что составляет почти треть от всего количества номинаций двух премий. Одной из основных номинаций, на которую выдвинут проект, является «Лучший мини-сериал».

Такое же количество номинаций фильм-участник премий BAFTA получал лишь однажды. Аналогичным по популярности проектом в 2019 году стал фильм «Убивая Еву».

Вторым по популярности сериалом признана историческая драма «Корона», вышедшая на сервисе Netflix. Фильм получил семь номинаций. На третьем месте по количеству номинаций расположился комедийный проект «Дрянь», который упомянули в шести категориях.

Полный список номинантов приведен на сайте BAFTA.