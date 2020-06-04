Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Видеообращение к «лидеру США» с высказыванием своего мнения о том, каким должен быть глава государства, записал американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон. Видеозапись он опубликовал на своей странице в Instagram.

Джонсон сообщает в своем обращении:

«Где наш сострадательный лидер? Лидер, который объединяет и вдохновляет нашу страну в это очень тяжелое время, когда нам больше всего нужна поддержка. Лидер, который поднимается и берет на себя полную ответственность за нашу страну, невзирая на цвет кожи. Лидер, который поднимает нашу страну с колен».

Ролик длится более восьми минут. В нем он ни разу не называет имени того, к кому обращается.

https://www.instagram.com/tv/CA_tVdXnWr1/

Видеообращение актер записал на фоне акций протеста против проявлений расизма со стороны полицейских США в отношении афроамериканцев, развернувшихся после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) Джорджа Флойда в результате действий наряда полиции при его задержании.

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