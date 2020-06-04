Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM В Екатеринбурге стартовала подготовка к Венскому фестивалю музыкальных фильмов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы инициативы.

Несмотря на действующий в Свердловской области «режим повышенной готовности», в оргкомитете фестиваля надеюся, что в ближайшее время большинство запретов будут сняты. Фестиваль будет проводиться с 1 по 24 июля 2020 года на площади Кирова.

«Кроме того, показы фильмов проходят не в закрытом помещении, а на открытом воздухе», — отмечают организаторы.

Посетителям придётся надевать маски и перчатки, необходимые средства защиты предоставят всем желающим.

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» действует до 8 июня 2020 года, но может быть в очередной раз продлён.