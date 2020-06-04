Судак, Крым, , 15:29 — REGNUM Поддержку более 150 авторам творческих онлайн-проектов на общую сумму 2,3 млн рублей по итогам проведенного конкурса оказал арт-кластер «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Заявки на конкурс онлайн-проектов #ТавридаПомогает принимали в течение мая. К концу месяца количество поступивших заявок достигло 673.

«Всего за один месяц участники конкурса обогатили социальные сети развлекательным и образовательным контентом: провели мастер-классы по дизайну, народному творчеству, скульптуре и хореографии, рассказали про театр и литературу, поделились своими короткометражками, исполнили известные хиты и авторскую музыку на онлайн-концертах», — описывают результаты конкурса организаторы.

В пресс-службе арт-кластера сообщили, что победителями конкурса стали 152 автора онлайн-проектов, которые получили денежные выплаты до 30 тыс. рублей.

Поддержать авторов в «Тавриде» решили на фоне введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, повлекших отмену выступлений, концертов, выставок и прочих творческих проектов.

https://www.facebook.com/tavridaart/posts/3857844690954095