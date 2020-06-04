Лондон, , 15:09 — REGNUM Эмоциональное выступление в поддержку жертв расизма в ходе акции протеста в Лондоне провел актер Джон Бойега. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Бойега, известный по роли бежавшего штурмовика Финна из саги «Звездные войны», выступил крайне эмоционально и растрогал своей речью сотни людей, сообщили журналисты.

«Я не знаю, что будет дальше. Мне плевать, что будет с моей карьерой. У нас есть право на здоровую жизнь. В эти времена особенно важно, чтобы мы объединились разумом, душой и телом», — заявил актер перед толпой протестующих.

Он отметил, что каждый афроамериканец хоть однажды сталкивался с проявлениями расизма. И каждый раз эта встреча с несправедливостью очень болезненна, подчеркнул актер.

https://twitter.com/symeonbrown/status/1268192825881112576

Акция была организована против полицейского произвола, маркируемого недавним убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте (США) группой полицейских, применивших жесткие методы задержания.