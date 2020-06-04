Кемерово, , 14:49 — REGNUM Потери доходов Мариинского театра из-за закрытия с середины марта в связи с пандемией коронавируса в более чем 1 млрд рублей оценил художественный руководитель и директор театра Валерий Гергиев. Об этом он сообщил в ходе онлайн-форума «#КУЛЬТУРАНАДОМ — Новая реальность», проведенного на площадке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

«Мы пострадали очень сильно от того, что произошло. Далеко за 1 млрд рублей наши потери только от непродажи билетов», — заявил Гергиев.

Он уточнил, что обычно от продажи билетов театр в год получает 3 млрд рублей. Кроме этого 1 млрд рублей театр зарабатывает в ходе зарубежных гастролей.

«Нас пять тысяч человек. Мы столкнулись с невероятной силы ударом по «здоровью» Мариинского театра», — подчеркнул директор театра.

Худрук рассказал, что в этот период артисты театра стараются воспользоваться освободившимся временем и интенсивно работают над новой программой из 20 опер. Он подчеркнул, что у ведущих артистов никогда не было свободного времени продолжительностью три месяца. Обычно артисты учили одну роль в течение трех месяцев, а теперь за этот период, находясь дома, они занимаются сразу тремя-четырьмя новыми ролями.

Гергиев в ходе форума также рассказал об опыте онлайн-показов театральных постановок.

«Каждый день мы даем спектакли. Иногда даем по два в день, специально рассчитывая на детскую аудиторию. Сегодня мы остановились на цифре 72 млн посетивших, начиная с 19 марта, наши спектакли и концерты», — отметил худрук театра.

Он уточнил, что такое количество зрителей является большим для любого учреждения культуры в мире. По его мнению, более 60 млн зрителей из посмотревших онлайн-показы составляют жители России. Это говорит о сохранении интереса граждан к национальной культуре.