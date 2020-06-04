Солнечногорск, Московская область, , 14:19 — REGNUM Автокинотеатр под открытым небом с бесплатным въездом откроется в Солнечногорске 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«12 июня в Солнечногорске будет работать настоящий автокинотеатр под открытым небом! Место проведения сообщим чуть позднее», — говорится в сообщении.

Организаторы предложили жителям выбрать фильм, который будет показан на огромном экране. Голосование проводится в соцсети «ВКонтакте» за четыре варианта: «Счастье в конверте», «Ржев», «Как я стал русским» и «Марафон желаний».

Опрос будет завершен 8 июня. Показ начнется 12 июня в 22:00.