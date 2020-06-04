Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Поддержку протестующим против полицейского произвола в США в отношении афроамериканцев решили оказать создатели сериалов о работе полиции и звезды этих проектов. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.

Сценарист сериала «Дефективный детектив» Том Шарплинг высказал свое мнение одним из первых. Он призвал других создателей сериалов про полицейских признать, что при помощи этих проектов в сознании общества сформировано положительное положение о полицейских, что отличается от происходящего в действительности.

«Большинство сериалов не показывают ужасную жестокость, не говоря уже о расизме, с которым сталкиваются каждый день», — написал в своем микроблоге в Twitter Шарплинг.

https://twitter.com/scharpling/status/1267576111250075648

Автор сериалов призвал своих коллег «раскошелиться», если они так же зарабатывали себе на жизнь, изображая «копов» безобидными героями. Он предложил пожертвовать денежные средства для поддержки настоящих перемен.

https://twitter.com/scharpling/status/1267576672171069440

Свои благотворительные взносы в фонд, указанный Шарплингом, для поддержки протестующих уже сделали актеры Уилл Мартин, Гриффин Ньюман, сценаристка Селин Робинсон, создатели сериала «Бруклин 9−9».

Дэниэл Дж. Гур — сценарист, продюсер и режиссер сериала «Бруклин 9−9» сообщил: «Вместе мы пожертвовали 100 тыс. долларов в Национальную сеть залоговых фондов». Он уточнил, что актеры и создатели сериала осуждают убийство Джорджа Флойда и поддерживают протест.

https://twitter.com/djgoor/status/1267984636329824256

Напомним, протесты, зачастую перераставшие в беспорядки и бесчинства, разыгрались после известий о смерти афроамериканца Флойда в результате чрезмерно жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота).