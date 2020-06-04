Рим, , 13:41 — REGNUM

В музее римского Квиринальского дворца открыта масштабная выставка работ Рафаэля Санти, приуроченная к 500-летию со дня смерти художника, передает информагентство ANSA в четверг, 4 июня.

Предполагалось, что это будет главной выставкой года в Италии, теперь у нее появился и второй смысл — это первое крупное арт-событие после снятия в Италии большей части ограничений, отмечают авторы издания.

На выставке представлены 200 работ художника, предоставленных музеями разных стран. Как и в других галереях Италии, доступ посетителей открыт, но ограничен, они должны соблюдать меры санитарной безопасности, в первую очередь — держать дистанцию.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 3 июня, умерли 33 601 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 71 (днём ранее — на 55). Выздоровели 160 938 человек, за день этот показатель увеличился на 846 (днем ранее — на 1737). Число подтвержденных носителей увеличилось на 321 (днем ранее — на 318). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 233 836. В настоящее время заражены 39 297 человек — на 596 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится более чем на 10%, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, предполагается, что аналогичное пособие будет выплачено еще раз, также самозанятые могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Поддержка также оказана сезонным рабочим, мигрантам и домработникам. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, но большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня.