Владивосток, , 13:26 — REGNUM Пресс-конференцию, посвященную 18-му международному кинофестивалю стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», на которой участники обсудили судьбу культурного мероприятия, провели организаторы фестиваля в онлайн-формате в YouTube.

В первую очередь, генеральный директор фестиваля Ефим Звеняцкий заверил всех, что фестиваль в 2020 году состоится и назвал предварительные даты его проведения: с 10 по 16 октября. Для снижения рисков заражения коронавирусом организаторы рассматривают вариант проведения церемонии открытия кинофестиваля на открытом воздухе прямо на центральной площади Владивостока.

Звеняцкий также рассказал, что сейчас ведутся переговоры с режиссером Андреем Кончаловским, чтобы он возглавил 18-й кинофестиваль. Но никакого окончательного решения по этому поводу пока не принято.

В ходе конференции участники сообщили, что для отбора в программу фестиваля поступило 1382 фильма. При этом организаторы поделились сожалениями о том, что кино, производства владивостокских режиссеров, с каждым годом становится все меньше.

Гендиректор фестиваля рассказал, что состав «звездных» гостей из мира кинематографа пока не определен. Из-за ситуации с пандемией коронавируса менеджеры и продюсеры не могут прогнозировать будущие мероприятия мировых звезд.