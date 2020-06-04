Москва, , 12:49 — REGNUM Решение о досрочном завершении 101-го сезона в связи с продолжающимися ограничениями на посещения театров из-за профилактики распространения новой коронавирусной инфекции приняло руководство Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Исходя из сложившейся ситуации Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко принял решение о завершении 101-го сезона. Все спектакли и концерты, намеченные на июнь-июль 2020 года, отменены», — сообщили в пресс-службе.

Коллектив театра отправится в очередной отпуск с 29 июня.

Представители театра уточнили, что образовательные онлайн-программы и показы записей спектаклей, которые проходят в онлайн-кинотеатре Okko, продолжатся, чтобы театру и его зрителям не терять связь друг с другом.

Дату открытия следующего сезона в пресс-службе театра не назвали. Она будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

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