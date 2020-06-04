Сеул, , 12:36 — REGNUM Южнокорейский фильм «Поезд в Пусан 2: Полуостров» режиссёра Ён Сон Хо покажут на Каннском фестивале, сообщает KBS.

Известно, что южнокорейский режиссёр получает приглашение на Каннский фестиваль в третий раз. В 2012 году на кинофестивале был представлен анимационный драматический фильм «Король свиней», в 2016 году в рамках «Полуночных показов» — «Поезд в Пусан».

Известно, что среди южнокорейских режиссёров приглашение на Каннский кинофестиваль также получали Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка») и Пон Джун Хо («Паразиты», «Сквозь снег»).

Отмечается, что фильм о зомби-апокалипсисе «Поезд в Пусан 2: Полуостров» появится на больших экранах Южной Кореи и других стран мира в июле текущего года.