Москва, , 12:29 — REGNUM Специальную онлайн-программу «Герои Великой Отечественной» ко Дню России подготовил Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«В этот день в музее расскажут о Героях России, которые получили это высокое звание за подвиги в годы Великой Отечественной», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 12 июня в онлайн-формате на сайте музея и на канале музея в YouTube. Посетители узнают подробности подвигов первого командира знаменитых «катюш» капитана Флерова и других советских героев.

Зрителей проведут по залам музея, покажут экспозицию «Подвиг Армии» и новую масштабную экспозицию «Подвиг Народа». Кроме онлайн-экскурсий будут организованы виртуальный мастер-класс по изготовлению сувенира с изображением флага России, а также будет проведен видео-концерт.

В пресс-службе сообщили, что с начала введения режима самоизоляции виртуальными посетителями Музея Победы стали более 100 тыс. человек. За этот период на YouTube-канале музея опубликовали около 20 программ.