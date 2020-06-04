Флоренция, Италия, , 12:15 — REGNUM Одно из самых крупных и интересных собраний живописи в мире — галерея Уффици во Флоренции открылась 3 июня после отмены всех ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

В первый день знаменитый музей, известный также и своими очередями, посетило менее 400 человек. Это даже меньше, чем разрешенная властями норма в 450 посетителей. Гостей встречал директор галереи Айке Шмидт, немецкий искусствовед, первый руководитель не итальянец.

По всему маршруту следования от шедевра к шедевру — а среди них лучшие полотна таких мастеров, как Рафаэль, Леонардо да Винчи, Боттичелли и других, — нанесена специальная разметка, позволяющая посетителям держать санитарное расстояние.